بالتزامن مع زيارة “الامام الكاظم” متظاهرو التحرير يخاطبون الزائرين: ابنائكم يعذبون في السجون (صور)

2020/03/12 | 22:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تستمر المسيرات في ساحة التحرير في بغداد، مركز الاعتصامات والاحتجاجات المندلعة منذ اكتوبر/ تشرين الاول 2019، حيث خرج المتظاهرون في مسيرات مسائية بالتزامن مع قرب حلول ذكرى زيارة الامام الكاظم، تحمل شعارات تحث على مساهمة الزوار في الاحتجاج والمطالبة باطلاق سراح ويقول متظاهرون ان العديد من معتقليهم يواجهون تهماً بالارهاب في المحاكم […]

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