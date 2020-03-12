ظريف يطلب رفع العقوبات عن إيران لمكافحة “كورونا”

2020/03/12 | 22:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ⁨ طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، الولايات المتحدة برفع العقوبات الأحادية عن بلاده لمواجهة فيروس “كورونا”.جاء ذلك في رسالة بعثها ظريف لقادة عدد من المنظمات الدولية […]

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