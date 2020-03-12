2020/03/12 | 22:09 - المصدر: الغد برس

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إصابة علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي بفيروس كورونا وخضوعه للحجر ال

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إصابة علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحي

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