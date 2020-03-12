2020/03/12 | 22:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف النقل الجماعي وذلك بناء على توصية السلطات الصحية بدءا من مساء هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح وباء عالميا (جائحة).

كما أعلنت الوزارة فتح باب التطوع للمواطنين بالإدارة العامة للدفاع المدني للتدرب على مواجهة حالات الطوارئ واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات ضد أي مخاطر.

وأعلنت وزارة الصحية الكويتية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 72 حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تقرر إيقاف النقل الجماعي بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تقرر إيقاف النقل الجماعي بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).