رئيس منظمة اميركية: رد واشنطن على هجوم التاجي سيكون قاسياً

2020/03/12 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى المهندس توم حرب، مدير منظمة التحالف الاميركي شرق اوسطي للديموقراطية، اليوم الخميس، ان الولايات المتحدة الامريكية لن تقف مكتوفة الايدي إزاء ما تتعرض له من هجمات صاروخية، خصوصا ما حدث لقاعدة التاجي العسكرية مساء أمس الأربعاء.

وقال توم، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور، نبيل جاسم، ان "الأمريكيين يعتقدون ان الصواريخ المستخدمة في هجوم التاجي من صناعة إيرانية، والشيعة العراقيون لا علاقة لهم بالهجوم على قاعدة التاجي".

وعن قصف قواعد عسكرية تضم جهات عراقية في منطقة، البوكمال السورية، ليل امس، وعلاقتها بالهجوم على التاجي قال "لا نعتقد ان ضربة البوكمال جاءت رداً على هجوم التاجي".

وتوقع ان "الرد الامريكي سيكون قاسياً ويستهدف فصيلاً تابعاً للحشد الشعبي "، وفقاً لكلامه ، ورأى ان "الحكومة العراقية بريئة من الهجوم".

وعن احتمالية التدخل العسكري الأمريكي البري، قال ان "الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لا يريد ان يكون هناك قوات أميركية على الأرض".

وأدلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، بأول تعليق بشأن الهجوم الذي نفذ على قاعدة التاجي في العراق.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، "لم يتم التأكد من أن إيران نفذت الاعتداء على قاعدة التاجي بل مجموعة من المتمردين قد تكون مدعومة منها".

وأضاف، "عرضنا المساعدة الطبية على إيران لأنها تعاني من مشكلة كبيرة بسبب كورونا وإذا قبلت العرض فسنكون سعداء بمساعدتها".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر قال، اليوم الخميس، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب منح الوزارة تفويضاً كاملاً للتعامل بما يمكن فعله بعد حادثة التاجي.

وكان اسبر قال، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لن تسمح بأي هجوم يستهدف مواطنيها أو حلفائها في العراق.

وذكر، في تصريحات صحفية، أن "كل الخيارات مطروحة ونعمل مع الشركاء لتقديم المسؤولين عن الهجوم على قاعدة التاجي للعدالة".

واضاف اسبر، أن "ميليشيات تدعمها إيران مسؤولة عن الهجوم على قاعدة التاجي".

وتابع: "تحدثت إلى الرئيس ترمب بالأمس ولا نستثني أي خيار في الوقت الحالي"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لن تسمح بأي هجوم يستهدف مواطنيها أو حلفائها في العراق".

ووجه قائد القيادة المركزية في الجيش الامريكي، الجنرال ماكينزي، اليوم الخميس (12 آذار 2020)، اتهاماً بشأن هجوم الصاروخي، على قاعدة التاجي ‏العسكرية يوم أمس ببغداد، فيما بين ان من وصفهم بـ وكلاء ايران زادوا هجماتهم".

وقال ماكينزي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز: "لا تزال إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم منذ مايو 2019"، مضيفاً: "زاد الوكلاء الإيرانيون والميليشيات في العراق من الهجمات على المصالح الأمريكية وأجرت عشرات من رحلات الاستطلاع بطائرات مسيرة بالقرب من قواعد امريكية وعراقية".

وتابع، إن "الأمريكيان والبريطاني الذين قتلوا في العراق كانوا من أفراد الجيش الامريكي"، مضيفا :"لا أرى خطرا وشيكا من إيران ولكن التهديد يأتي من وكلائها".

وأكمل ماكينزي :"في أوائل كانون الثاني، أطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ باليستية في هجوم متعمد ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدتين في العراق، تجاوزت هذه الضربة الصاروخية التي ترعاها الدولة عتبة المقارنة بالهجمات السابقة".

وأصدرت وزارة الدفاع الامريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، موقفاً جديداً بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية يوم أمس ببغداد.

وقالت البنتاغون في بيان مقتضب نشرته وسائل اعلام اجنبية إن "حزب الله العراق هو التنظيم الوحيد المسلّح الذي يمكنه شن هجوم على قاعدة التاجي".

وفي وقت سابق، كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس (21 آذار 2020) حصيلة جديدة للهجوم الصاروخي على قاعدة "التاجي" العسكرية، شمالي بغداد، مؤكداً تحريه الهجوم إلى جانب القوات العراقية.

وذكر التحالف في بيان، أن "ثلاثة من أفراد قوات التحالف قُتِلوا، وأُصيب ما يُقارب 12 فرداً إضافياً، في الهجوم على معسكر التاجي"، مشيراً إلى "سقوط 18 صاروخ كاتيوشا"، مشيرا الى أن "التحالف وقوات الأمن العراقية يتحرون ما حدث في الهجوم".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الخميس، مقتل 3 جنود من التحالف الدولي في الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "معسكر التاجي تعرض مساء اليوم الى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما ادى الى سقوط ٣ قتلى وعدد اخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف"، دون أن تحدد عددهم.

واضافت أن "هذا الهجوم يعد تحديا امنيا خطيرا جدًا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي اقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".

ودعت القيادة، بحسب البيان، المواطنين الى "الادلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل"، مؤكدة أنها "اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".

ولفتت الى أن "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس اي طرف اخر".

بغداد اليوم _ بغداد

رد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، الاربعاء 12 اذار 2020، على اعلان وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون قرب منظومة صواريخ للدفاع الجوي لحماية قواتها المتواجدة في العراق، فيما رأى أن التصريات الأمير

بغداد اليوم- خاص

دعا المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، الخميس (11 آذار 2020)، الحكومة العراقية إلى منح فصائل المقاومة والحشد الشعبي، الضوء الاخضر للرد على اية ضربات اميركية محتملة تستهدفها، فيما اشار الى أن الفصائل والحشد قادران على ح

بغداد اليوم- بغداد

أدان جعفر الصدر، السفير العراقي في المملكة المتحدة، اليوم الخميس 12 اذار 2020، الهجوم الصاروخي الذي تعرض له معسكر التاجي شمالي بغداد والذي يستضيف قوات التحالف الدولي.

وكتب الصدر، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي &rsqu

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