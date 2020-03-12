الخطوط الجوية العراقية توقف الرحلات مع لبنان والهند وما بين بغداد واربيل والسليمانية

2020/03/12 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن الدائرة، ان "احدى وسائل الاعلام نقلت تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفايروس كورونا".

ودعت المواطنين الى "ا

بغداد اليوم- النجف

أعلن مدير إعلام الدفاع المدني في محافظة النجف، علي تويج، الخميس (12 آذار 2020)، البدء بتعقيم الاسطوانات الغازية المستخدمة في منازل المواطنين كأجراء احترازي لمواجهة فايروس كورونا في المحافظة.

وقال تويج لـ(بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- ديالى

اعلن الناطق باسم خلية الازمة في محافظة ديالى، فاضل نبيل، الخميس، موقف المحافظة من فايروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نبيل في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حالة اشتباه بفايروس كورونا لرجل في العقد الثالث دخ

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