الخطوط الجوية العراقية تعلن توقف الرحلات الى الهند ولبنان والسليمانية واربيل

2020/03/12 | 22:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن توقف الرحلات الى الهند ولبنان والسليمانية واربيل ، اضافة الى توقف الرحلات الى عمان من مطاري البصرة والسليمانية.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تود الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل أن تعلم المسافرين الكرام عن توقف رحلاتها المباشرة من العراق الى الهند ولمدة شهر من تاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢٠ بناءً على طلب السلطات الهندية بسبب تداعيات فيروس كورونا وتستثنى من هذا الاجراء رحلات العودة لاجلاء العراقيين المتواجدين على الاراضي الهندية خلال المدة الذكورة".

واضافت "كما وتحيط الشركة المسافرين الكرام علماً عن ايقاف رحلاتها المباشرة بين العراق ولبنان واقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية يوم الاثنين الموافق ١٥ أذار كأخر موعد لعودة العراقيين المتواجدين على الاراضي اللبنانية".

وبينت "اما ما يتعلق بالرحلات الخاصة بين العراق والاردن تؤكد الخطوط الجوية العراقية ايقاف رحلاتها المباشرة من محطتي البصرة والسليمانية الى محطة عمان مع الابقاء على الرحلات المباشرة للقطاعات بغداد واربيل بصورة مستمرة الى محطة عمان".

ولفتت الى انه "بخصوص الرحلات الداخلية اضافت الشركة توقفها بشكل مؤقت من والى مطاري السليمانية واربيل ابتداءً من يوم ١٤ /٣ /٢٠٢٠ فيما ستستمر الرحلات الخارجية من المحطات المذكورة الى مختلف القطاعات بشكل منتظم وحسب التوقيتات المجدولة".

واشارت الى انه "كما وتؤكد الشركة التزامها التام بجميع قرارات لجنة الامر الديواني رقم ( ٥٥ ) لسنة (٢٠٢٠ ) واجراءات تعفير وتعقيم جميع طائرات الناقل الوطني حسب اللوائح الصحية العالمية وكذلك التزام جميع موظفي الشركة بأجراءات السلامة حفاظاً على سلامة المسافرين الكرام".

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