اصابة 14 شخصا بثلاثة حوادث سير في ذي قار خلال 24 ساعة الماضية

2020/03/12 | 22:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن المحافظة سجلت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير تسببت بمصرع وإصابة 14 شخصا.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "محافظة ذي قار سجلت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير تسببت بمصرع شخص واحد وإصابة 13 آخرين بجروح بعضهم بحالة خطرة".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية نقلت المتوفي إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية له، فيما تم نقل المصابين الى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج".

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