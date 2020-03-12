سياسي كردي يفضح برزاني : 200 مليون دولار الحصيلة الشهرية لحزبين !!

2020/03/12 | 22:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك “الجيل الجديد” عبر لقاء متلفز، معلومات تفيد بان حصيلة حزبين كرديين في الشهر الواحد تصل لــ 200 مليون دولار من ايرادات الكمرك الحدودية .[…]

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