ترامب يعطى البنتاغون سلطة الرد على هجوم

2020/03/12 | 22:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لرئيس الامريكي دونالد ترامب

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