كمال انمار احمد - (( الواقع الاجتماعي بين الحقيقة و الوهم : قراءة في احوال المجتمع الراهنة))

2020/03/12 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد مشكلة الناس انهم يسيرون في حالة من الهياج،انا رايت ذلك من خلال زياراتي الى أماكن مختلفة كالمولات و مدن الألعاب.انهم يسيرون كانهم آلات هائجة تقريبا،فوقودهم اصدقاء المضرة و الجديد من مظاهر الحضارة فهم يتحركون في خط شبه ثابت في حياتهم،وفق الحظ و المصادفة،وفق خطة غير معروفة بالنسبة لهم،وفق حتمية مجهولة.هل لي ان اسئل،من الذي سبب هذا ؟؟ بالنسبة لي هناك مجموعة من الأسباب التي شكلت معا تلك الحالة ......

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