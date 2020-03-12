القبض على شبكة ابتزاز الكتروني بصلاح الدين تمتد جذورها لخارج العراق

2020/03/12 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، بأنه تم القبض على شبكة ابتزاز الإلكتروني بصلاح الدين تمتد جذورها لخارج العراق.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "خلية الصقور واستخبارات صلاح الدين القت القبض على شبكة ابتزاز إلكتروني متورطة بابتزاز مواطنين في محافظة صلاح الدين".

واضاف ان "الشبكة تمتد جذورها الى خارج العراق، من خلال صفحات ممولة تبتز المواطنين والموظفين".





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