البيت الأبيض: لا حاجة لخضوع ترامب لفحص كورونا بعد لقائه مساعد الرئيس البرازيلي المصاب

2020/03/12 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن(أ ف ب) – أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ ما من داعٍ “في الوقت الراهن” لخضوع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجدّ على الرّغم من أنّه التقى قبل أيام مساعداً للرئيس البرازيلي جائير بولسونارو وتبيّن لاحقاً أنّه مصاب بالفيروس.وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية ستيفاني غريشام إنّ “الرئيس ونائب الرئيس (مايك بنس) لم يختلطا […]

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