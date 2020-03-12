ارتفاع قتلى تفجير برأس العين إلى 5 بينهم جنديين تركيين

2020/03/12 | 22:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المعارضة السورية مقتل عناصر من الشرطة المدنية التابعة لها، إثر وقوع تفجير بسيارة مفخخة في بلدة تل حلاف جنوب غرب مدينة رأس العين-(#سري_كانيه).وقال المجلس المحلي لمدينة #رأس_العين التابعة

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