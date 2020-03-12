تنبيه حكومي عراقي.. ماذا سيحدث بعد ظهر الغد؟

2020/03/12 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية عن تعرض العراق لمنخفض جوي بعد ظهر غد الجمعة.وذكرت في بيان، ان المنخفض سيتسبب بتساقط زخات مطر خفيفية الى متوسطة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية، في الاقسام الغربية للبلاد وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية.واشار الى زيادة سرعة الرياح بشكل كبير تترواح (50-60) كم /س حيث يسبب تصاعد الغبار وانخفاض في مدى الرؤية (2-4)كم وتتغير تدرجا من بعد ظهر السبت.وتابعت الهيئة ان المنخفض الجوي سيرافقه كتلة هوائية باردة نسبيا تسبب انخفاض محسوس بدرجات الحرارة.

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