صحة الكرخ: مغادرة سبع من الحالات المشتبه بها مستشفى الفرات بعد التأكد من سلامتهم

2020/03/12 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، عن مغادرة سبع حالات اشتبه باصابتها بكورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سبع من الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا المستجد قد غادرت مستشفى الفرات بعد التأكد من سلامتهم".

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت الهيأة العامة للانواء الجوية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، الخميس، ملحقاً لتقرير يوضح فيه تاثير المنخفض الجوي.





وذكر التقرير ان "تاثير المنخفض يكون بعد ظهر الجمعة حيث يحدث تساقط زخات مطر خفيفية الى متوسطة الشد

بغداد اليوم ـ بغداد

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن ايقاف رحلاتها الى الهند لمدة شهر، فيما حددت موعدا نهائيا لعودة العراقيين من لبنان.

وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه تقرر إيقاف مؤقت للرحلات الداخلية من وإل

بغداد اليوم- بغداد

نفت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن الدائرة، ان "احدى وسائل الاعلام نقلت تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفايروس كورونا".

ودعت المواطنين الى "ا

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