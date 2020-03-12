2020/03/12 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايقاف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنـان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 22:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايقاف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنـان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايقاف الرحلات الجوية المباشرة بين العراق ولبنـان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).