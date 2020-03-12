سعيد الكحل - أين مُحرّمو قروض -انطلاقة- من أرباح شركات المحروقات؟؟

2020/03/12 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل حين أعلن جلالة الملك عن مبادرة "انطلاقة" لدعم المقاولين الشباب في إنشاء مقاولاتهم وتحقيق آمال الانخراط في بناء الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص للتنمية ، خرج فقهاء التيار الإسلامي ، إخوانيين وسلفيين ، من جحورهم المظلمة شاحذين ألسنة التحذير والتنفير من الاستفادة من قروض الأبناك المنخرطة في دعم المبادرة مشدّدين في تحريم الفوائد البسيطة عن تلك القروض .لم تكن غايتهم تقديم الحلول البديلة للمقاولين الشباب ......

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