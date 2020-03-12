2020/03/12 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل حين أعلن جلالة الملك عن مبادرة "انطلاقة" لدعم المقاولين الشباب في إنشاء مقاولاتهم وتحقيق آمال الانخراط في بناء الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص للتنمية ، خرج فقهاء التيار الإسلامي ، إخوانيين وسلفيين ، من جحورهم المظلمة شاحذين ألسنة التحذير والتنفير من الاستفادة من قروض الأبناك المنخرطة في دعم المبادرة مشدّدين في تحريم الفوائد البسيطة عن تلك القروض .
لم تكن غايتهم تقديم الحلول البديلة للمقاولين الشباب ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الكحل - أين مُحرّمو قروض -انطلاقة- من أرباح شركات المحروقات؟؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لم تكن غايتهم تقديم الحلول البديلة للمقاولين الشباب ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الكحل - أين مُحرّمو قروض -انطلاقة- من أرباح شركات المحروقات؟؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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