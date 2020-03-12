أحمد صبحى منصور - أُمّى وزوجتى .. هما سبب محنتى ..!

2020/03/12 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : أضطر لقطع سلسلة المقالات عن الشيوخ أكابر المجرمين لنشر هذه الرسالة الهامة الى جاءت على بريد ( فإسألوا أهل الذكر / الفتاوى ) في موقع أهل القرآن .هي رسالة طويلة متخمة بالألفاظ العامية والأخطاء من شخص مفروض أنه خريج كلية جامعية .أنشر بعض الرسالة مع بعض تنقيح ، ثم أردّ عليها .أولا : يقول صاحب الرسالة : (أنا متابع الفتاوى وعاجبانى ، وعشان كده اسمح لى أحكى لك حكايتى وما ......

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