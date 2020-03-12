#أحمد صبحى منصور - أُمّى وزوجتى .. هما سبب محنتى ..!


#أحمد صبحى منصور - أُمّى وزوجتى .. هما سبب محنتى ..!
2020/03/12 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : أضطر لقطع سلسلة المقالات عن الشيوخ أكابر المجرمين لنشر هذه الرسالة الهامة الى جاءت على بريد ( فإسألوا أهل الذكر / الفتاوى ) في موقع أهل القرآن .

هي رسالة طويلة متخمة بالألفاظ العامية والأخطاء من شخص مفروض أنه خريج كلية جامعية .

أنشر بعض الرسالة مع بعض تنقيح ، ثم أردّ عليها .

أولا : يقول صاحب الرسالة : (أنا متابع الفتاوى وعاجبانى ، وعشان كده اسمح لى أحكى لك حكايتى وما ......

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