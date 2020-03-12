2020/03/12 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : أضطر لقطع سلسلة المقالات عن الشيوخ أكابر المجرمين لنشر هذه الرسالة الهامة الى جاءت على بريد ( فإسألوا أهل الذكر / الفتاوى ) في موقع أهل القرآن .
هي رسالة طويلة متخمة بالألفاظ العامية والأخطاء من شخص مفروض أنه خريج كلية جامعية .
أنشر بعض الرسالة مع بعض تنقيح ، ثم أردّ عليها .
أولا : يقول صاحب الرسالة : (أنا متابع الفتاوى وعاجبانى ، وعشان كده اسمح لى أحكى لك حكايتى وما ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - أُمّى وزوجتى .. هما سبب محنتى ..!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هي رسالة طويلة متخمة بالألفاظ العامية والأخطاء من شخص مفروض أنه خريج كلية جامعية .
أنشر بعض الرسالة مع بعض تنقيح ، ثم أردّ عليها .
أولا : يقول صاحب الرسالة : (أنا متابع الفتاوى وعاجبانى ، وعشان كده اسمح لى أحكى لك حكايتى وما ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - أُمّى وزوجتى .. هما سبب محنتى ..!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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