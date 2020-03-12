الحشد يعقم المناطق السكنية للوقاية من كورونا في ميسان

2020/03/12 | 22:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة الحشد الشعبي في ميسان، اليوم الخميس، شروعها بحملة لتطهير المناطق السكنية من فيروس كورونا المستجد في المحافظة العراقية....

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