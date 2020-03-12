الإمارات تعلن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا

2020/03/12 | 22:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

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