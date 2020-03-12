تطورات جديدة بفيروس كورونا بنصف بغداد

2020/03/12 | 23:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، مساء الخميس، عن مغادرة سبع من الحالات المشتبه بها المستشفى بعد ظهور النتائج بسلبية الفحص وانتفاء اصابتها بفيروس كورونا.وقال الحجامي في بيان ورد الى شفق نيوز، "يغادر مستشفى الفرات العام في هذه اللحظات سبع من الحالات المشتبه بها بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات المختبرية عدم اصابتهم بفيروس كورونا ويتبقى ست حالات مشتبه بها".وكانت الصحة العراقية اعلنت- في احدث احصائية- مساء الخميس 12 آذار أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مع إضافة الحالات في إقليم كوردستان بلغت 83، وأن مجموع حالات الشفاء بلغت 24 فيما بلغت الوفيات 8 حالات.

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