حكومة واسط تدعو الاهالي لاتخاذ التدابير اللازمة للعاصفة الغبارية المرتقبة

2020/03/12 | 23:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الحكومة المحلية في واسط، المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة للعاصفة الغبارية المرتقب وصولها الى الاجواء العراقية.وقال محافظ واسط محمد المياحي، في بيان تلقى المربد نسخة منه إنه بالنظر […]

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