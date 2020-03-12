2020/03/12 | 23:11 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تعلن إنطلاق الدراسة الالكترونية للمرحلة الابتدائية ( وثيقة ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 23:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تعلن إنطلاق الدراسة الالكترونية للمرحلة الابتدائية ( وثيقة )) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تعلن إنطلاق الدراسة الالكترونية للمرحلة الابتدائية ( وثيقة )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).