مرجع إيراني بارز يجيز شراء لقاح كورونا إسرائيلي إن لم يتوفر البديل

2020/03/12 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعىة

اعلنت هيئة الصحة في تركيا، الخميس، اكتشاف علاج لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بواسطة (الاشعة التركية) خلال 3 ثواني فقط.

يتبع ..

بغداد اليوم- متابع

تعرض مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، الخميس (12 آذار 2020)، للإصابة بفايروس كورونا.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم"، في خبر نشرته على موقعها الرسمي، أن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون

بغداد اليوم _ متابعة

شهدت منطقة روض الفرج في مصر تصادم قطارين قادمين من الصعيد، الأمر الذي أوقوع 13 مصابا.

ونقلت وسائل اعلام عن مصادر طبية، أن "الحادث حصل نتيجة اصطدم قطار رقم 989 القادم من محافظة أسوان، بالقطار رقم 991 القادم من سوه

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