2020/03/12 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت دائرة صحة كركوك، الخميس، شفاء حالتين من كورونا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة كركوك تعلن شفاء حالتين من كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - كركوك
أعلنت دائرة صحة كركوك، الخميس، شفاء حالتين من كورونا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة كركوك تعلن شفاء حالتين من كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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