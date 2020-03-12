صحة كركوك تعلن شفاء حالتين من كورونا

2020/03/12 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، الخميس، شفاء حالتين من كورونا.





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