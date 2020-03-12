يونايتد يكتسح لاسك بخماسية في الدوري الاوروبي

2020/03/12 | 23:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع مانشستر يونايتد الإنكليزي قدماً في ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على مضيفه لاسك النمساوي بخماسية نظيفة، الخميس في ذهاب ثمن النهائي.

سجل النيجيري أوديون إيغالو (28) والويلزي دانيال جيمس (58) والإسباني خوان ماتا (82) وماسون غرينوود (90+1) والبرازيلي أندرياس بيريرا (90+3) خماسية يونايتد.

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