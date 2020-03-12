إصابة علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي بفايروس كورونا

2020/03/12 | 23:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة “تسنيم” للأنباء، اليوم الخميس، إن كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصيب بفيروس كورونا المستجد. وأضافت “خالط علي أكبر ولايتي، وهو أيضا رئيس مستشفى في […]

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