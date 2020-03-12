تركيا تعلن عن مجموعة إجراءات لاحتواء فيروس كورونا

2020/03/12 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة, -(أ ف ب) – أعلنت تركيا الخميس عن مجموعة إجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها عقب تسجيلها أول حالة إصابة، ومن بينها إغلاق المدارس وتنظيم الفعاليات الرياضية دون جمهور ووضع قيود على السفر إلى الخارج.وأعلنت هذه التدابير عقب اجتماع استمر حوالي ست ساعات في أنقرة بإشراف الرئيس رجب طيب اردوغان.وقال […]

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