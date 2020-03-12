2020/03/12 | 23:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، الخميس ، عن تأجيل كافة المباريات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي كانت مقررة في آذار الجاري بسبب تفشي فايروس كورونا.ولم يكشف الفيفا فى بيانه عن الموعد الجديد لإقامة الجولتين الأولى والثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل تصفيات كاس العالم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل تصفيات كاس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).