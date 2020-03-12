مشعل يسار - فيروس كورونا وبروفة الأزمة الآتية

2020/03/12 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، أنشأت وسائل الإعلام العالمية صورة لنهاية العالم القادمة.فالسلالة الجديدة من فيروس كورونا (الفيروس التاجي COVID-19) التي ظهرت في الصين منذ شهر ونصف أصبحت عاملًا مهمًا في الحياة السياسية والمالية والاقتصادية للعالم بأسره.وعلى الرغم من أن الإحصاءات في كل مكان تقريبًا تظهر نسبة ضئيلة من المرضى والوفيات مقارنةً بالأنفلونزا العادية، فهناك توقف كبير للإنتاج، وتوصي السلطا......

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