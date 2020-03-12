كتلة السَند الوطني: التاريخ لن يرحم الشيعة إذا فشلت تجربة الحكم

2020/03/12 | 23:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة السَند الوطني أحمد الأسدي، إن الأحزاب الإسلامية الشيعية التي حكمت ما بعد عام 2003، تمتلك مبادئ وأهداف ولكن للأسف الشديد التطبيقات كانت غير قادرة للوصول الى تحقيق […]

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