تنويه …*من الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية

2020/03/12 | 23:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *تنويه …* تود الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل أن تعلم المسافرين الكرام عن توقف رحلاتها المباشرة من العراق الى الهند ولمدة شهر من تاريخ ١٣ / […]

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