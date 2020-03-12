2020/03/12 | 23:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لسكان ووهان وهم يرقصون من الفرح بسبب انحسار أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في الصين بعد أسابيع من الحجر الصحي.وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن في وقت سابق أنه “تمت السيطرة عملياً” على تفشي فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره.كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكان ووهان يرقصون فرحاً بانتصارهم على كورونا (صور)) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكان ووهان يرقصون فرحاً بانتصارهم على كورونا (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).