الصين تتهم أمريكا “رسميًّا” باختراع فيروس الكورونا إذا صح هذا الاتّهام فإنّها جريمة حرب ضِد الإنسانيّة.

2020/03/12 | 23:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تتهم أمريكا “رسميًّا” باختراع فيروس الكورونا ونشره في مدينة ووهان..إذا صح هذا الاتّهام فإنّها جريمة حرب ضِد الإنسانيّة..لماذا نُؤمِن بالنظريّة التآمريّة..وكيف كانت علامات الاستفهام الصينيّة مشروعةً؟ […]

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