بعد تعافي شخصين.. كركوك تعلن امراً استثنائياً يخص فيروس كورونا

2020/03/12 | 23:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية ازمة فيروس كورونا المشكلة في كركوك، مساء الخميس، عن تواجد 16 مشتبهاً بإصابتهم بالمرض في المحافظة، مبينة ان المحافظة سجلت اكبر عدد شفاء من الفيروس على مستوى العراق خلال اسبوع واحد.وقال دلير صمد مسؤول اعلام خلية ازمة فيروس كورونا في تصريح لـشفق نيوز، إن 16 شخصاً متواجدون الآن في الحجر الصحي يشتبه باصابتهم بالفيروس، بينما يتواجد مصاب واحد فقط بالفيروس.واضاف أن "كركوك تعد اول محافظة تتمكن من علاج 6 اشخاص في أسبوع واحد".وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، اعلنت دائرة صحة كركوك، عن تعافي شفاء شخصين مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهما مركز التدبير الوبائي.وسبق ان اعلنت الصحة العراقية اصابة 83 شخصا بفيروس كورونا بعموم البلاد بما فيها اقليم كوردستان، بينما توفيت 8 حالات مع شفاء 24 اصابة.

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