ماذا سيحدث في اقليم كوردستان غداً الجمعة؟

2020/03/12 | 23:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/توقعت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، ان تشهد معظم مناطق الاقليم سقوط امطار غزيرة يوم غد الجمعة، مع احتمال حصول عاصفة ترابية.وجاء في بيان مقتضب للمديرية اطلعت عليه شفق نيوز، انه نتيجة لوصول منخفض جوي من البحر الابيض من النتوقع ان يشهد يوم غد الجمعة بعد الظهر هطول امطار متقطعة سرعان ما تنشط لتتحول لموجة غزيرة من الامطار.واضاف البيان ان هناك احتمالا بحصول عواصف ترابية ايضا.

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