الخطوط الجوية تصدر توضيحاً بشأن الرحلات بين العراق والاردن

2020/03/12 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ايقاف رحلات العراق مع الاردن.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل ، قررت ايقاف رحلاتها المباشرة من العراق الى الهند ولمدة شهر من تاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢٠ بناءً على طلب السلطات الهندية بسبب تداعيات فيروس كورونا وتستثنى من هذا الاجراء رحلات العودة لاجلاء العراقيين المتواجدين على الاراضي الهندية خلال المدة الذكورة".

واضافت "كما قررت ايقاف رحلاتها المباشرة بين العراق ولبنان واقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية يوم الاثنين الموافق ١٥ أذار كأخر موعد لعودة العراقيين المتواجدين على الاراضي اللبنانية".

وحول الرحلات الخاصة بين العراق والاردن، أكد الوزارة، إنه "تم ايقاف رحلات الخطوط الجوية العراقية المباشرة من محطتي البصرة والسليمانية الى محطة عمان مع الابقاء على الرحلات المباشرة للقطاعات بغداد واربيل بصورة مستمرة الى محطة عمان".

وبخصوص الرحلات الداخلية، اوضحت أنها "اوقفت بشكل مؤقت الرحلات من والى مطاري السليمانية واربيل ابتداءً من يوم ١٤ /٣ /٢٠٢٠ فيما ستستمر الرحلات الخارجية من المحطات المذكورة الى مختلف القطاعات بشكل منتظم وحسب التوقيتات المجدولة".

وأكدت "التزامها التام بجميع قرارات لجنة الامر الديواني رقم ( ٥٥ ) لسنة (٢٠٢٠ ) واجراءات تعفير وتعقيم جميع طائرات الناقل الوطني حسب اللوائح الصحية العالمية وكذلك التزام جميع موظفي الشركة بأجراءات السلامة حفاظاً على سلامة المسافرين".

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