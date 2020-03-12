تسجيل اول حالة شفاء من كورونا في كربلاء

2020/03/12 | 23:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الخميس ، عن شفاء الحالة الاولى لمواطنة اصيبت بمرض فيروس كورونا في المحافظة .وقال الخطابي الذي يشغل رئيس خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مدينة الحسين عليه السلام الطبية شهدت شفاء أول مصابة بمرض فايروس كورونا وخروجها من […]

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