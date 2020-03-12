دعوات لترك الساحات بسبب “كورونا”: حُجّة لإنهاء الاحتجاجات

2020/03/12 | 23:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل نت منذ يومين، بدأت تتعالى الأصوات المُطالبة بضرورة ترك المتظاهرين لساحات الاحتجاجات والعودة لمنازلهم؛ لتجنّب الإصابة بفيروس #كورونا المُستجَد.الدعوات أطلقها بعض الكُتاب عبر منصات #التواصل_الاجتماعي، وذلك

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