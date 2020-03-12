الحكمة: اللجنة السباعية تهدف الى الإسراع بحسم مرشح رئاسة الوزراء

2020/03/12 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو تيار الحكمة، رياض العوادي، اليوم الخميس، ان ” مهمة اللجنة السباعية الاسراع بحسم تسمية مرشح رئاسة الوزراء وانهاء هذا الملف الذي اخذ وقت كبير”.وقال العوادي، لـ”العهد”، انه “يجب ترشيح شخصية قادرة على قيادة البلد في المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد حاليا”، مضيفا، انه “اذا فشلت الحكومة فهذا يعني فشل جميع المقومات […]

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