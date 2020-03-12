القضاء ينفي إشعاره بعدد من النواب لفحصهم من كورونا (موسع)

2020/03/12 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مجلس القضاء الأعلى، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إشعار عدد من النواب لفحصهم من فيروس كورونا.وذكر إعلام القضاء في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، أن “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتاباً نسب صدوره إلى مجلس القضاء الأعلى يخص إشعار عدد من النواب بالحضور إلى مستشفى الفرات لفحصهم من الإصابة بفيروس […]

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