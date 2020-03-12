صحة الكرخ تكشف نتائج فحوصات 7 اشخاص مشتبه باصابتهم بكورونا

2020/03/12 | 23:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، عن فحوصات 7 مشتبه باصابتهم بكورونا مستشفى الفرات العام.

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