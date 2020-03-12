2020/03/12 | 23:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس أنّ دور الحضانة وكافة المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات، ستغلق اعتباراً من الاثنين وحتى إشعار آخر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلب إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا إغلاق المؤسسات التعليمية في فرنسا وحصر التنقلات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا إغلاق المؤسسات التعليمية في فرنسا وحصر التنقلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).