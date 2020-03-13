عادل صالح الزبيدي - براين بيلستن: امسك بيدي ودعنا نقفز من هذه الحافة الصخرية الشاهقة

2020/03/13 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صالح_الزبيدي ترجمة: عادل صالح الزبيدي عرف الشاعر براين بيلستن خلال السنوات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وغيرهما بوصفه صوتا شعريا متميزا حتى أطلق عليه لقب ((أمير شعراء تويتر)) على الرغم من كونه شخصية يلفها الغموض مثلما يلفه دخان غليونه ولا يعرف عنه الا النزر اليسير.ظهرت له اول مجموعة شعرية مطبوعة بعنوان ((استقللتَ الحافلة الأخيرة الى الديار))2016 ثم مجموعة أخرى في هذا ا......

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