بريطانيا: لدينا 400 جندي في العراق ضمن التحالف الدولي بينهم تعرض لإصابات في هجوم التاجي ليلة أمس

2020/03/13 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “بلفاست تلغراف” البريطانية، اليوم الخميس، أن “العسكري الذي قتل يوم امس الى جانب عسكريين امريكان في معسكر التاجي هو عضو في الهيئة الطبية للجيش البريطاني”.ونقلت الصحيفة في خبر، عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن “لديها حوالي 400 عسكري متمركزين حاليا في العراق، كجزء من قوات التحالف زاعمة ان دور تلك القوات ليس قتاليا […]

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