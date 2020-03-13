بعد ان حث على الدعاء لمواجهة كورونا.. مرجع بارز يجيز لقاحاً اسرائيلياً إن لم يتوفر البديل

2020/03/13 | 00:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد المرجع الديني الإيراني البارز آية الله مكارم الشيرازي عدم وجود أي مانع شرعي من شراء لقاح كورونا إسرائيلي الصنع، في حال عدم توفر بديل له.ورفض المرجع الديني الإيراني، استخدام دواء محتمل قد تطوره إسرائيل لشفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد، قائلا "إن ذلك يجوز بشرط واحد هو أن لا يكون هناك بديل عن هذا العلاج".وصرح شيرازي ردا على سؤال من صحيفة "همدلي" اليومية الإيرانية حول إمكانية شراء هذا الدواء إذا تمكنت إسرائيل من تطويره: "ذلك لا يجوز إلا في حال كان فريدا من نوعه وليس له بديل".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن مكارم شيرازي دعوته الناس في وقت سابق إلى "الإكثار من قراءة دعاء زيارة عاشوراء وحديث الكساء" للوقاية من كورونا.كما حذر مكتب المرجع الديني الإيراني من انتشار الكثير من الشائعات عبر مواقع تنسب له، مؤكدا أنها "مزورة وتهدف لتشويه سمعته".

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