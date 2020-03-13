السعودية تؤجل قمتين بسبب كورونا

2020/03/13 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل عقد القمة السعودية الإفريقية، والقمة العربية الإفريقية اللتين كانتا مقررتين في المملكة في الربع الأول من العام.

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