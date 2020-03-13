2020/03/13 | 00:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندزي غراهام يعلن في تغريدة دخوله في حجر صحي طوعي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندزي غراهام يعلن في تغريدة دخوله في حجر صحي طوعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).