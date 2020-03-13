2020/03/13 | 00:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، وصول نتائج تحقيق اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني لمجلس النواب، فيما أكدت تورط إحدى شخصيات الرئاسات الثلاث باغتيال المهندس وسليماني.وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “اللجنة التحقيقية بشأن اغتيال المهندس وسليماني أرسلت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية تعلن وصول نتائج تحقيق اغتيال “سليماني والمهندس” وتؤكد تورط إحدى الرئاسات الثلاث) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية تعلن وصول نتائج تحقيق اغتيال “سليماني والمهندس” وتؤكد تورط إحدى الرئاسات الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).